Çikolata kistinde kanser riski uyarısı

Uzmanlar, çikolata kistlerinde kanser görülme sıklığının yüzde 0,8'in altında olduğunu, ancak bu oranın 45 yaş üstü ve 9 santimetreden büyük endometriomaya sahip hastalarda artacağını bildirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız, kadınlar arasında sıklıkla görülen endometrioziste, ağrılı regl dönemleri, karnın alt bölgesinde sürekli ağrı hissetmek, büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı, sık idrara çıkma gibi şikayetlerin en çok görülen belirtiler olduğunu vurguladı. Tapısız, bunlardan bir ya da birkaçını hisseden kadınları hemen hekime başvurmaları noktasında uyardı.