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01 Mayıs 2022 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 07:52:00

Çikolata kisti çocuk sahibi olamayanları buluyor

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Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin doğurganlık yaş grubundaki kadınların yüzde 10'unu etkileyebildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Yavuz, "Rahmin içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışında başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen iyi huylu yaygın bir hastalık olan endometriozisin doğurganlığı azalttığı kanıtlanmasa dahi çocuk sahibi olmak isteyip gebe kalamayan kadınlarda yüzde 30-50 oranında görülebilmektedir" dedi.

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozisin doğurganlık yaş grubundaki kadınların yüzde 10'unu etkileyebildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Yavuz, "Rahmin içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışında başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen iyi huylu yaygın bir hastalık olan endometriozisin doğurganlığı azalttığı kanıtlanmasa dahi çocuk sahibi olmak isteyip gebe kalamayan kadınlarda yüzde 30-50 oranında görülebilmektedir" dedi. Çikolata kistinin genelde üreme çağındaki kadınlarda daha sık görüldüğü söyleyen Opr. Dr. Erhan Yavuz, "Adet gören veya görmeyen kadınlarda, rahimi alınmış, menopozda olan kadınlarda veya henüz adet olmamış ergenlerde de bu hastalığa rastlanılmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : Çikolata kisti Opr. Dr. Erhan Yavuz endometrium tabakası
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