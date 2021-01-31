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31 Ocak 2021 Pazar 23:56:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 10:02:00

Çikolata kisti anne olmayı zorlaştırabilir

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Doğurganlık çağındaki birçok kadını etkileyen ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometrioma, Türkiye'de yaklaşık iki milyon kadını etkiliyor.

Kimi zaman kendini hemen belli etse de, kimi zaman sinsice ilerleyip doğurganlık ihtimalinin düşmesine neden oluyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, “Çikolata kistinin belirtileri ve yarattığı şikayetlerin şiddeti farklı olsa da bazı önemli bulgular bu hastalığa işaret edebilir. Bu anlamda çikolata kistinin en tipik belirtisi regl döneminde yaşanan normal olmayan durumlardır. Öncelikle adet dönemi çok ağrılı ve şiddetli kanamalarla geçiyorsa bu durum ciddiye alınmalıdır. Örneğin bir kadının regl döneminde bel ve kasık ağrısı çekmesi normaldir ancak bu durum birkaç günden fazla sürüyorsa uzman bir doktora gitmek hastalığın erken teşhisinde çok önemlidir. Söz konusu kronik yorgunluklar olduğunda çok yoğun geçen bir günü değil olası hastalıkları düşünmekte yarar vardır. Sürekli yorgun hissetmek, stresli olmak ve konsantrasyon zorluğu çekmek gibi sorunlar, çikolata kisti sebebiyle yaşanıyor olabilir” dedi.

Etiketler : Çiğdem Yavuz Yurtsever çikolata kisti doğurganlık
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