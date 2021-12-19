Ciğerotuyla hazırlanan çay öksürüğe çare

Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Ciğerotu adından da anlaşılabileceği gibi akciğer rahatsızlıklarının hafifletilmesinde, öksürük ve mide rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Bu bitki için bitkisel tedavi uzmanları öksürüğe iyi geldiğini ve göğüs yumuşatmada faydalı olduğunu söylüyor. Akciğer ve öksürüğe olan faydasının yanı sıra bu bitki, aynı şekilde göğsün yumuşamasını sağlıyor. Verem gibi var olan akciğer temelli rahatsızlıkların da iyileşme sürecine destek oluyor. Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplı bölgelerin daha hızlı kurumasını ve iyileşmesini sağlıyor. Mide ve bağırsağın sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmesine olanak tanıyor. Bu etkisi sayesinde hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sık sık yaşanan sorunlara çözüm olabiliyor. Bağırsakların çalışmasını desteklediği için kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor. Son olarak ciğer otu, idrar söktürücü bir etki oluşturuyor.



ÇAY TARİFİ

Bir bardak suyu kaynatın, içine bir yemek kaşığı ciğerotu ilave edin ve bu şekilde 15-20 dakika demlenmesini bekleyin. İçine bal ilave edebilir ya da biberiye gibi başka bitkilerle bir arada demleyerek etkisini artırabilirsiniz. Bu çayı günde 2-3 kez birer fincan olarak tüketebilirsiniz.