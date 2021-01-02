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02 Ocak 2021 Cumartesi 01:32:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 17:23:00

Çiftlik balığında plastik birikimi daha az

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Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, plastik kirliliğinin Akdeniz'in en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Balık çiftliklerinde, balık yemlerinde hormon kullanılmaz. Balık çiftliklerinde yem olarak balık unu, balık yağı, soya fasulyesi, mısır unu kullanılır. Çiftlikteki balıkların plastik birikimi, doğal ortamdaki balıklardan daha azdır" dedi.

Balığın besin değeri açısından çok zengin bir gıda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, bazı zamanlar 'Doğal yetişen balık mı, çiftlikte yetişen kültür balığı mı yemeliyiz', 'Çiftlik balıkları hormonlu mu' gibi sorularla karşılaştıklarını anlattı. Her iki balığın da yenilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Balık eti, besin değeri çok yüksek bir gıda. İnsanlar her ikisinde de yetişen balığı tüketebilir. Hormon, balık çiftliklerinde, balık yemlerinde kullanılmaz. Çiftlik balığı daha kısa süre denizde kaldığı için doğadaki balıktan az plastik birikimi olur. Doğadaki balıklar uzun süre denizde kaldığı, doğadan beslendiği için plastik birikimi onlarda daha fazladır" diye konuştu.

Etiketler : balık çiftlik balığı plastik
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