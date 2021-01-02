Çiftlik balığında plastik birikimi daha az

Balığın besin değeri açısından çok zengin bir gıda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, bazı zamanlar 'Doğal yetişen balık mı, çiftlikte yetişen kültür balığı mı yemeliyiz', 'Çiftlik balıkları hormonlu mu' gibi sorularla karşılaştıklarını anlattı. Her iki balığın da yenilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Balık eti, besin değeri çok yüksek bir gıda. İnsanlar her ikisinde de yetişen balığı tüketebilir. Hormon, balık çiftliklerinde, balık yemlerinde kullanılmaz. Çiftlik balığı daha kısa süre denizde kaldığı için doğadaki balıktan az plastik birikimi olur. Doğadaki balıklar uzun süre denizde kaldığı, doğadan beslendiği için plastik birikimi onlarda daha fazladır" diye konuştu.