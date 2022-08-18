Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, "Maymun çiçeğinde 40 yaş üzerinde çok nadiren vakalara rastlıyoruz ama her zaman dikkatli olunmalı ve kişisel önlemlere uyulmalı" dedi. Ege Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeğinde, çiçek hastalığına benzer şikayetlerin daha hafif seyrettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gürüz, yıllardır bilinen maymun çiçeğine karşı tüm insanlığın Covid-19 salgınının ardından daha duyarlı hale geldiğini kaydetti. Geçmişte çiçek hastalığının dünyayı kasıp kavurduğunu hatırlatan Gürüz, "Yüz binlerce insan değişik coğrafyada bu hastalığa yakalandı ve çoğunluğu ölümle sonuçlandı. Çiçek aşısı sayesinde 1980 yılında dünya genelinde, bu hastalığın kökünün kazındığına kanaat getirildi. 1980'den beri rutin olarak çiçek aşısı yapılmıyor. Yani 1980 yılına kadar doğmuş olan jenerasyon çiçek aşısı oldu. Yapılan çalışmalarda maymun çiçeği virüsüyle çiçek virüsünün birbirine çok benzediği ortaya çıktı. Bu yüzden bizim aşılarımız yüzde 85'e kadar bizi koruyor. Dünya yeniden çiçek aşısını yapmayı konuşuyor. Eminim ki pek çok bilim insanı bununla ilgili çalışmaya başlamış vaziyette. Çiçek aşısının dünya genelinde mevcut bir stoğu var ama tüm dünyayı aşılamaya yetecek kadar olmayabilir" dedi.