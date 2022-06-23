Cep telefonları alerji yapıyor

Uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletler ellerde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalara neden olabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bu dermatit tipine "cep telefonu dermatiti" deniliyor.



Son yıllarda neredeyse herkesin elinde bir cep telefonu veya tablet bilgisayar veya diz üstü bilgisayar görmekteyiz. Bilgiye ulaşma ve haberleşme yönünden son derece yararlı olan bu cihazlar ne yazık ki kullanıcıların sağlığı yönünden de ciddi tehlike kaynağı olabiliyor. Bu cihazlardan kaynaklanan radyasyonun yol açabileceği sağlık sorunları konusunda bugüne kadar kesin bir kanıt ortaya konulamadığına değinen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, "Ancak radyasyon yayan bu cihazların özellikle küçük çocuklar tarafından uzun süre kullanılması durumunda yıllar sonra sakıncalarının olabileceği düşünüyoruz" dedi.

AĞIR REAKSİYONLAR OLABİLİR

Teknolojinin hayatımıza soktuğu nikele bağlı alerjiye dikkat çeken Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya şu açıklamayı yaptı: "Son yıllarda akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlara bağlı olarak görülebilecek önemli bir sağlık sorunu dikkati çekmeye başladı. Bu cihazların yapımında kullanılan nikele bağlı olarak alerjik temas dermatiti gözlemliyoruz. Özellikle, uzun süreler el ve yüze temas eden nikel içeren telefon ve tabletlere bağlı ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bu dermatit tipine "cep telefonu dermatiti" adı verilmektedir. Nikelden daha az olarak kobalt da cep telefonlarından kaynaklanan alerjik temas dermatitine yol açabiliyor."

NİKEL TAHMİN ETMEDİĞİMİZ BİR ÇOK YERDE!

Nikelin sandığımızdan daha fazla hayatımızda olduğuna değinen Çetinkaya, "Tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarında bulunan menü düğmeleri, dekoratif logolar ve likit kristal ekranın (LCD) etrafındaki metalik çerçeveler nikelin en yaygın olduğu yerlerdir. Maalesef, nikel telefon ve tablet bilgisayarların yanında insanların günlük hayatta sık karşılaştıkları pek çok araç ve gereç içinde de (mücevher, kemer tokası, fermuar, düğme, çıtçıt, gözlük, madeni para ve anahtar gibi) bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

KADINLAR ALERJİYE DAHA YATKIN

Genel popülasyonda kadınların yüzde 17'sinde ve erkeklerin yüzde 3'ünde nikele duyarlılık saptandığının altını çizen Çetinkaya, "Çocukların ise yüzde 17-33'ünde nikele bağlı alerjik temas dermatiti saptanmıştır" dedi. Nikele bağlı alerjik temas dermatiti olan hastalarda, temasın yoğun olduğu vücut bölgelerinde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, kabarıklıklar, çatlamalar, pullanmalar ve ileri aşamalarda sızıntı ve kabuklanmalar olacağını belirten Çetinkaya, cep telefonlarına bağlı alerjik temas dermatitini önlemek için duyarlı bireylerin ve çocukların bu tür cihazlarla olabildiği kadar az temas etmesini önerdi. Prof. Dr. Çetinkaya, "Gerekirse eldiven kullanması ve ellere sık sık nemlendirici krem ve losyonları kullanması öneriyoruz. Bu tarz belirtirler olduğunda ise mutlaka bir hekime başvurmak gerekir" diye konuştu.