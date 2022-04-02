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02 Nisan 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 08:00:00

Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor

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İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, "Demir yönünden zengin bir yemekten 2 saat önce veya sonra çay veya kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Çay ile kahve kıyaslandığında, çay daha çok demir emilimini azaltabilmektedir" dedi.

Türkiye'de her 5 yetişkinden 1'inde demir eksikliği görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, "Çay, kahve ve kakao içerdikleri tannik asit (tanen maddesi) dolayısıyla demir emilimini azaltmaktadır. Bu nedenle demir yönünden zengin bir yemekten 2 saat önce veya sonra çay veya kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Çay ile kahve kıyaslandığında, çay daha çok demir emilimini azaltabilmektedir" dedi.

Ekinci şunları dile getirdi; "Demir eksikliğinin en sık görülen semptomları solukluk, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, egzersiz intoleransı, depresyon, huzursuz ayak sendromu, tırnaklarda değişiklikler, saç dökülmesi, ağız kenarı ve dilde çatlaklar, yutma güçlüğü, pika olarak tanımlanan toprak yeme özlemi, buz yeme ve çocuklarda nörogelişimsel gecikme sayılabilir."

Etiketler : Çay kahve demir eksikliği
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