Canlı olmayan aşıların gebelere yapılması güvenli

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen gruplar arasında anne adayları yer alıyor. Gebelik nedeniyle bağışıklığı zayıflayan anne adayları koronavirüsü daha ağır geçirebiliyor. Bu nedenle özellikle hamilelik sürecinde Kovid-19'dan korunmak için ekstra önlemler alınması gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Tanır, "Araştırmaların ön bilgisinde aşının anne karnındaki bebeğe olumsuz herhangi bir etkisinin belirlenmediği ve erken dönemde düşük ya da ileri haftalarda erken doğum riski oluşturmadığı, gelişme geriliği gibi bir gebelik komplikasyonu ortaya çıkmadığı kanısı oluşmuştur" dedi. Op. Dr. Burak Tanır, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan verilerde Kovid -19 enfeksiyonu geçiren gebelerin yoğun bakıma girme riski daha fazla olduğu için bütün gebelere Covid aşısı önerilmektedir. Ülkemizde uygulanan Sinovac ve Biontech aşılarının her ikisi de canlı olmayan aşılar grubundadır ve canlı olmayan aşıların gebelere yapılması güvenlidir. Aşıların ilk 3 aylık dönem geçtikten sonra yapılması daha uygundur" diye konuştu.

