‘Canım, ciğerim' dedi karaciğerini verdi





Vakkas Acar da ağabeyini çok sevdiğini, onun acı çekmesine dayanamadığını anlatarak, "Ağabeyim benim canım, ciğerim, ona can oldum. Gerekirse canımı veririm. Ben de aynı durumda olsaydım o da karaciğerinden parça verirdi" diye konuştu.

" Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da Emrah Acar'a siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi koyduklarında acil organ nakli yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Hastanın kadavradan nakil sırasına konulduğunu ifade eden Yılmaz, "Hastamızın durumu ağırlaşınca kardeşi Vakkas karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Tetkiklerin ardından zaman kaybetmeden nakli gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Acar'ın durum iyi, ikinci baharını yaşıyor. Ağabey ve kardeşi taburcu ettik. Bundan sonra hastamız daha güzel şekilde hayatına devam edecek inşallah." diye konuştu. Ameliyat ekibinde yer alan Genel Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder de başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Emrah Acar'a canlı vericiden nakil yaptık. Çok şükür hastamız sağlığına kavuştu" değerlendirmesinde bulundu.

