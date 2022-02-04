Çağın sorunu ‘tükenmişlik' sendromu

Pandemi döneminde tükenmişlik sendromu yaşayan kişi sayısı arttı. Özellikle mükemmeliyetçi kişiliktekiler, fazla sorumluluk taşıyanlar ile ev, iş ve sosyal ortamda yoğun temposu olanlar bu durum ile daha fazla karşı karşıya kalıyor.

Sürekli olumsuz düşüncelere kapılmanın 'tükenmişlik' sendromuna neden olabileceğini belirten Psikolog Anıl Özcan, "Tükenmişlik sendromu, yoğun ve stresli yaşam şartlarından dolayı sık görülmeye başlanan fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmeye yol açan psikolojik bir rahatsızlıktır. Özellikle mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olanlar, sorumlulukları olması gerektiğinden fazla olanlar, ev, iş ve sosyal ortamda yoğun temposu olan kişiler bu durum ile daha fazla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

KARİYER SORUNLARI DA TETİKLER

Tükenmişlik sendromunun sıradan yorgunluktan ziyade bireylerin stresle başa çıkmalarını ve günlük sorumluluklarını yerine getirmelerini zorlaştıran bir durum olduğuna dikkat çeken Psk. Anıl Özcan, tükenmişlik sendromu hakkında uyarılarda bulundu. Tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerin genellikle aile hayatlarında, sosyal hayatlarında ve iş hayatlarında bozulmalar yaşayabileceğini dile getiren Psk. Özcan, bu sendromu ekonomik sıkıntılar içinde olanlar, kariyer sorunları yaşayanlar, hasta biriyle ilgilenenler, yeni doğmuş bir bebeğin bakımını tek başına üstlenenler, yoğun iş stresi yaşayanlar ve en yakın örneği olan pandemi nedeniyle sağlık personellerinde görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

BAŞ VE SIRT AĞRISI YAPABİLİR

Psikolog Anıl Özcan, tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerde kronik yorgunluk, baş ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, sindirim sisteminde bozulmalar, dikkat süresinin kısalması, uyku düzeninde bozulmalar, yeme düzeninde bozulmalar, bitkinlik, sürekli olumsuz düşüncelere kapılma, unutkanlık, umutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık ve tıbbi nedenle açıklanamayan cilt ve mide sorunları gibi psikolojik ve fiziksel belirtiler görülebildiğini belirtti.

HOBİLER EDİNMEYE ÇALIŞIN

Belirtilerin ilk zamanlarda hafif seyretse de zaman geçtikçe kendini çok şiddetli bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Psk. Özcan, "Bu da hastaların belirtileri dikkate almamasına ve sendromun erken teşhisini zorlaştırmaktadır. Erken teşhis konulan hastalarda daha rahat ve çabuk şekilde iyileşmeler görülebilmektedir. Tükenmişlik sendromunun çok ilerlemediği durumlarda kişi hayatında bir takım düzenlemeler ve değişiklikler yaparak sendromun ortaya çıkan ilk belirtilerini ortadan kaldırabilir. Bunlar düzenli olarak egzersiz yapmak, iyi bir uyku düzeni oluşturmak, dengeli beslenmek, hobi edinmek ve gün içerisinde yaşanan stresi yönetebilmek için kendimize zaman ayırarak küçük molalara ve rutinlere sahip olmaktır" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALINABİLİR

Tükenmişlik sendromunda psikolojik destek almanın önemini vurgulayan Psk. Özcan, "Tükenmişlik sendromu belirtilerinin erken ya da geç dönemlerde kişinin fark etmesi halinde alanında uzman kişiler tarafından profesyonel psikolojik desteğe başvurulması sürecin atlatılmasında ciddi öneme sahiptir. Bu hastalık zamanla kendi kendine geçmeyebilir ve tedavi edilmediği durumlarda kalp hastalığı, diyabet, depresyon, kaygı gibi ciddi psikolojik ve fiziksel hastalıklara yol açabilir" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

