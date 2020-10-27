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27 Ekim 2020 Salı 22:29:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:52:00

Çağımızın sorunu güvensizlik

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Günümüzde modern şehir yaşamında komşuluk ilişkileri zayıfladı. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, komşuluk ilişkilerinin insanı ve toplumu ayakta tutacağını vurguluyor.

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sosyal ilişkilerin azaldığını belirten Prof. Dr. Tarhan, “Komşulukta ciddi bir azalma var. Güvensizlik çağındayız. Güven o kadar zayıfladı ki insanlar birbirlerine ‘Merhaba’ deyince bile kaygılanıyorlar. Bencilliğin ve bireyselliğin bu derece arttığı bu çağda bir müddet sonra güvensizlik ortaya çıktı. 

Selamlaşma hareketi vardır, eller kaldırılarak yapılır. Bunun sebebi Ortaçağ’da güvensizlik o kadar yaygınlaşmış ki insanlar ‘Elimde silah yok’ demek için bu şekilde selam veriyorlarmış. Rönesans ve reformla birlikte bu durumda ciddi bir dönüşüm yaşandı. 

Güven ilişkisi oluşmuştu. Batı şu anda onu da kaybediyor. Maddi refah seviyesi yüksek ama manevi refah seviyesi aynı şekilde yüksek değil. Bunun sebeplerinden birisi de komşuluk ilişkilerinin yok edilmesi” dedi.

Etiketler : GÜZELLİK ESTETİK KAIN GÜVEN
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