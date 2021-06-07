ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI: ÖZSEVERLİK

Narsistik kişilik bozukluğunun nedenleri, ortaya çıkış şekli ve 'yapıcı narsisizm' hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, narsistik kişilik bozukluğunun duruma göre psikoterapi ve ilaçla tedavi edilebileceğini söyledi. Narsistik kişilik bozukluğunun 'özseverlik' olarak da adlandırıldığını belirten Doksat narsistik kişilerin kendilerini çok 'önemli' ve 'özel' hissettiğini belirtti. Doksat, ''Başarılarını ve yeteneklerini abartırlar. Ancak özel veya üstün başarılı kişilerin, kendilerini anlayabileceklerini düşünürler. Kendilerini sıklıkla her ortamda 'haklı' bulurlar ve başkaları tarafından kayırılmayı beklerler. Her zaman başarılı, güçlü ve kusursuz olmayı hedefler ve çok beğenilmeyi arzu ederler. Başarılı olmak için, kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanmaktan veya kendi amaçları için başkalarının zayıf yanlarını kullanmaktan kaçınmazlar'' diye konuştu.



''KISKANILDIKLARINA İNANIRLAR''

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, genel olarak diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarını anlayamadığının altını çizen Doksat, ''Kendini beğenmiş tavırlar sergilerler ve genellikle başkalarını kıskanır veya başkalarının kendilerini kıskandığına inanırlar. Hepimiz makul ve mantıklı oranda kendimizi, hatta bütün varoluşu, dünyayı ve insanları severiz. Ancak, kişi 18 yaşını doldurmuş ise ve bu sayılan özellikler kişinin toplumsal, duygusal, mesleki ve/veya akademik işlevselliğini bozuyorsa, kişinin kendi davranışları konusunda hiçbir iç görüsü yoksa, yani her zaman kendini haklı olarak görüyorsa, modern psikiyatride ve psikolojide bu durum 'narsistik kişilik bozukluğu' olarak adlandırılır'' ifadelerini kullandı.

''PSİKOTERAPİ VE İLAÇLA TEDAVİ OLABİLİR''

Doksat, herkesin kendisini sevdiğini, gereksiz yere tevazu göstermenin psikolojik iyi oluş adına tavsiye edilen bir durum da olmadığını hatırlatarak, ''Ancak, kişinin hal ve tavırları yıkıcı bir hale dönüşüyorsa, genel işlevselliğinde bozulmaya sebep oluyor ve daima karşısındaki insanları haksız olarak değerlendiriyorsa, bu durum artık bir 'kişilik bozukluğudur.' Bu durumda kişinin mutlaka profesyonel bir yardım alması gerekir. Profesyonel yardımda psikoterapi ve duruma göre ilaç tedavisinin kullanılması söz konusudur'' dedi.