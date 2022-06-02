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02 Haziran 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 08:30:00

Burun kemiği eğriliği faranjit nedeni

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Nefes alma, horlama, yorgun uyanma, burun kanamaları ve faranjit gibi şikâyetlerin altında yatan asıl sebebin burun kemiği eğriliği olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Burun tıkanıklığına neden olan bu hastalık iki türlü oluşur, birincisi genetik faktörler ikincisi ise özellikle gelişim çağında alınan darbeler geçirilen kazalar genellikle temel nedenler olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Nefes alma, horlama, yorgun uyanma, burun kanamaları ve faranjit gibi şikâyetlerin altında yatan asıl sebebin burun kemiği eğriliği olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Burun tıkanıklığına neden olan bu hastalık iki türlü oluşur, birincisi genetik faktörler ikincisi ise özellikle gelişim çağında alınan darbeler geçirilen kazalar genellikle temel nedenler olmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Burun kemiği eğriliği belirtilerine ilişkin ilk olarak burnun tek veya çift taraflı olarak tıkalı olması ifadesini kullanan Op. Dr. Dilek, kendini gösteren diğer belirtileri ise ses kalitesinde azalma, genizden konuşma, sık sinüzit atakları, horlama, apne, yorgun uyanma, uyku kalitesinde azalma, tekrarlayan burun kanamaları, tekrarlayan faranjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak sıvı birikimi şeklinde sıraladı. Burun kemik eğriliğinin günlük yaşamı aksattığını söyleyen Dilek, "Uyku kalitesinde azalmaya bağlı gündüz uyuklamaları ve konsantrasyon güçlüğü. Tekrarlayan sinüs, ortak kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hadiselere yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Burun kemiği eğriliği Op. Dr. Deniz Dilek faranjit
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