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18 Şubat 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 09:00:00

Burun kanaması sırasında bunu yapmayın!

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Burun kanamaları, kişiyi veya çocuklarda görüldüğü zaman anne babaları endişelendiren, kişinin yaşam konforunu bozabilen bir kulak burun boğaz rahatsızlığı olarak karşımıza çıkabiliyor.

Burun kanamaları, kişiyi veya çocuklarda görüldüğü zaman anne babaları endişelendiren, kişinin yaşam konforunu bozabilen bir kulak burun boğaz rahatsızlığı olarak karşımıza çıkabiliyor. KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Titiz, burun kanamasının bir hastalık değil bir "semptom" olduğuna dikkat çekti ve her üç kişiden ikisinde görülebildiğini, her yıl ise toplumun yüzde 7-14'ünde görüldüğünü söyledi. Kanamaların genelde hastanın kendisi tarafından tedavi edildiğini belirten Dr. Titiz. "Her on vakadan ancak biri doktora başvurur. Eğer kanama yoğun, uzun süreli veya tekrarlayıcı olursa hastaların hastaneye başvurduğu görülür. Tıbbi yardıma başvuran hastaların çoğunluğu da kolayca tedavi edilebilir" dedi. Burun kanamasının günün herhangi bir saatinde yaşanabileceğine dikkat çeken Dr. Titiz kanama sırasında yapılması gerekenleri "Kişi ve hastanın yakınları öncelikle sakin olmalı, oturur pozisyonda baş öne hafif eğik şekilde burun ve ağız içi serin su ile yıkanıp temizlenmeli, ardından burun kanatlarına iki parmak ile yaklaşık 3 dakika ara ara bası yapılarak beklenmeli. Burun içine peçete, kâğıt gibi materyaller sokulmamalıdır. Bu maddeler hem mukoza tahrişini arttırarak kanmanın ve kanama bölgesinin genişlemesine neden olabileceği gibi özellikle çocuklarda bu panik durumunda solunum yoluna kaçma riski taşımaktadır" diye konuştu. Bu önlemlerle kanamaların yüzde 80-90'ının kontrol altına alınabildiğini ifade eden Dr. Titiz, kanamanın uzaması durumunda hastanın en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini hatırlattı.

Etiketler : Burun kanaması 3 dakika ara ara bası Doç. Dr. Ali Titiz
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