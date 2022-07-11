Burun estetiğinde yüzün bütününe odaklanılmalı

Günümüzde sosyal medyanın da etkisiyle estetik operasyonların sayısı hızla artıyor. Bunlar arasında şüphesiz sayıca en başta gelen estetik operasyonlarından birini ise burunla ilgili olanlar oluşturuyor. Ancak ameliyat kararı almadan önce bir takım kriterlerin göz ardı edilmemesi büyük önem taşıyor. Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, "Rinoplasti operasyonu öncesinde mevcut 3 tekniğe de hâkim, yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyla görüşmek çok önemlidir. Çünkü yönteme göre vaka değil, vakaya göre yöntem belirlenmelidir" dedi. Yapılacak ön görüşmede burun ameliyatını yapacak hekimin hastanın sadece burnunun görünüşü, dış anatomik yapısı ve iç kısmındaki eğrilik ve anormalliklere değil, ayrıca yüzünün bütününe kulak, çene, kaş dudak ve yanak gibi dokulara da odaklanması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Tuncel, "Hekim, hastanın yüzündeki yapıların birbirleri ile olan ilişkilerine, kendi iç dinamiklerine de dikkat etmeli, ölçüm ve değerlendirmeler yapmalıdır. Deri yapısının katkısı dahi oldukça önemlidir. Örneğin, kalın ve yağlı deri olanca gayreti ile yapılacak işlemin sonucunu gizler ve bazı komplikasyonlara eğilimi artırır. Buna karşın, ince deri küçük arızi durumları dahi gösterir ve aslında bu da bir olumsuz durumdur" şeklinde uyarılarda bulundu.

