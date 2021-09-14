Burun estetiği öncesi burun içi muayene yapılmalı

Hump (kemer) olarak tabir edilen burun sırtının şeklinin de değiştirilebileceğini söyleyen KBB Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, yüksek olan bir burun sırtının törpülenerek düşürülebileceğini sözlerine ekledi. Yuca, "Düşük olan burun sırtlarını hastanın kendi kıkırdak dokusundan hazırlanan greftler ile yükseltilebilir. Geniş olan burun delikleri burun kanatlarının altından alınacak bir miktar cilt dokusu ile daraltılabilir ve yüze uyumlu hale gelir" bilgisini verdi. Burun ameliyatı yaptıracak olanları uyaran Prof. Dr. Köksal Yuca, "Burun ameliyatı yaptıracaklar, alanında uzman kişilere başvurmalıdır. Özellikle, rinoplasti için başvuran hastaların ayrıntılı bir burun içi muayenesi yapılarak nefes almayla ilgili problemi olup olmadığı saptanmalıdır. Tüm rinoplastiler, estetik nedenlerle yapılmaz, genel anestezi altında uygulandığı için operasyona uygunluk açısından rutin tetkikler yapılarak değerlendirilir" dedi.