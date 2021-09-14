Burun estetiği öncesi burun içi muayene yapılmalı
Yapılan burun estetiği operasyonlarının alanında uzman kişiler tarafından ve kişinin isteklerini tam olarak karşılayabilmesi için titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, burun ameliyatlarında daha dikkatli olunmasının önemine dikkat çekti.
Hump (kemer) olarak tabir edilen burun sırtının şeklinin de değiştirilebileceğini söyleyen KBB Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, yüksek olan bir burun sırtının törpülenerek düşürülebileceğini sözlerine ekledi. Yuca, "Düşük olan burun sırtlarını hastanın kendi kıkırdak dokusundan hazırlanan greftler ile yükseltilebilir. Geniş olan burun delikleri burun kanatlarının altından alınacak bir miktar cilt dokusu ile daraltılabilir ve yüze uyumlu hale gelir" bilgisini verdi. Burun ameliyatı yaptıracak olanları uyaran Prof. Dr. Köksal Yuca, "Burun ameliyatı yaptıracaklar, alanında uzman kişilere başvurmalıdır. Özellikle, rinoplasti için başvuran hastaların ayrıntılı bir burun içi muayenesi yapılarak nefes almayla ilgili problemi olup olmadığı saptanmalıdır. Tüm rinoplastiler, estetik nedenlerle yapılmaz, genel anestezi altında uygulandığı için operasyona uygunluk açısından rutin tetkikler yapılarak değerlendirilir" dedi.
- Sepsis acil tedavi gerektirir
- Burun estetiği öncesi burun içi muayene yapılmalı
- Çocuğu sorularınızla sıkboğaz etmeyin
- 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testinin denemelerine başlıyor
- İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sadece yüzde 1,2'si çift doz aşı yaptıranlar
- Anne-babalar dikkat! Okula uyum süreci için çocuğunuza zaman tanıyın