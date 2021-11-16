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16 Kasım 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 09:00:00

Burun ameliyatından önce virüs aşıları tamamlanmalı

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Kovid-19 aşısı olan hastalar aşıdan 10 gün sonra burun estetiği ameliyatı olabiliyor.

Kovid-19 aşısı olan hastalar aşıdan 10 gün sonra burun estetiği ameliyatı olabiliyor. KBB Uzmanı Doç. Dr. Erkan Soylu, Kovid-19'un SARS-CoV-2 isimli virüsün yol açtığı bulaşıcı bir enfeksiyon hastalık olduğunu belirterek, konuşma, öksürme, solunum gibi durumlarda hastalıklı kişiden damlacık yoluyla çevreye saçılan mikropların bir başka insan tarafından solunmasıyla bulaştığına dikkati çekti. Doç. Dr. Soylu, "Burun ameliyatları öncesi hastalarımızın mutlaka aşı olmalarını öneriyorum. Şunu söylemeliyim ki koronavirüs hastalığının bir tedavisi henüz yok, korunmanın da en önemli yolu aşı olmaktır. Aşı olan hastalarımız aşıdan 10 gün sonra ameliyat olabilirler. Ameliyat olan aşısız hastalarımızda ameliyattan 10 gün sonra aşılarını olabilirler. Tabii ki aşı olunsa da olunmasa da 'maske, mesafe ve hijyen' her zaman korunma için uyulması gereken kurallardır" dedi.

Etiketler : Burun ameliyatı KBB Uzmanı Doç. Dr. Erkan Soylu Kovid-19 SARS-CoV-2 i
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