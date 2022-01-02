Burun ameliyatı öncesi gripten korunun

Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusudur. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar operasyonun ertelenmesini gerektirebilir. KBB Uzmanı Doç. Dr. Erkan Soylu, "Yazın ameliyat olanlar için tatil, deniz, havuz, güneş gibi unsurlar endişe konusu iken, kışın ameliyat olanlarda da soğuklar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlar endişe konusu olmaktadır. Kış aylarında ameliyat randevusu almış olan hastaların ameliyattan önce üst solunum yolları enfeksiyonu konusunda dikkatli olmaları gerekir. Hasta olduğu bilinen kişilerle temastan kaçınılmalı ve son on gün kalabalık ve toplu yerlerden mümkün mertebe uzak durulmalıdır. Aksi takdirde ameliyattan hemen önce kapılmış bir gribal enfeksiyon nedeniyle ameliyatınız ertelenebilir veya iptal olabilir. Ameliyattan önce boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı, iltihaplı burun akıntısı veya ağız ve burun çevresinde uçuk çıkması gibi durumlar ameliyatın ertelenmesini gerektirebilir. Boğazda gıdıklanma, gıcık tarzı hafif öksürük, burnun şeffaf akıntısı gibi semptomlar ateş ve vücut kırgınlığı ile beraber değilse ameliyat için engel değildir" açıklamasında bulundu.

