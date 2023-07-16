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16 Temmuz 2023 Pazar 07:58:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 07:58:00

Bulunduğunuz ortamı aşırı soğutmayın

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Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sağlığımızı korumak için önemli ipuçları paylaştı.

Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sağlığımızı korumak için önemli ipuçları paylaştı. Ortam ısısını aşırı soğutmadan, 22 derecede tutmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Hem. Ayşe Şengel, "Sıcaklıklar yüzünden el ve ayakta oluşan ödemi azaltmak ve hızlı ferahlık sağlamak isterseniz el ve ayaklarınızı soğuk su içinde 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır" dedi. Sıcak çarpmasının kronik hastalığı olan kişilerde komaya kadar gidebilen bir sinir sistemi bozukluğu olduğunu anlatan Şengel, sıcak çarpmasının en önemli belirtilerinin yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma olduğunu söylüyor. Sıcak çarpmasına maruz kalındığında sıvı desteğine ihtiyaç duyulacağının altını çizen Şengel, "Özellikle halsiz ve yorgun hissedildiğinde evde destek alınması ve hekim kontrolünde sağlanması güvenlik açısından önemli olacaktır" diye konuştu.

Etiketler : aşırı soğutma 40 dereceyi aşan sıcaklıklar Uzm. Hem. Ayşe Şengel
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