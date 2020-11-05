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05 Kasım 2020 Perşembe 17:20:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:20:00

Bulanık görme diyabet belirtisi olabilir

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Şeker hastalığı olarak bilinen ve toplumda çok yaygın olarak görülen diyabet, günümüzde hızla yaygınlaşıyor.

Dünyada her 10 saniyede 3 insanda diyabet gelişirken, her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. 5 kişiden 1’nin diyabet hastası olduğu ülkemizde de hasta sayısı her yıl katlanarak artıyor. Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, "Diyabet, insülin eksikliği ya da insülinin etkisini gösterirken oluşan yetersizlikler nedeniyle vücudun karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı kronik bir metabolizma hastalığıdır. Tüm hücrelerin ve dokuların dolayısıyla bütün sistemlerin etkilendiği diyabet hastalığında, düzenli tıbbi bakım gerekmektedir. En tipik şikayetler; çok su içme, sık idrara çıkma ve iştah artışı olarak bilinmektedir. Kilo kaybı, bulanık görme, ayaklar ile ellerde uyuşma ve yanmalar hastalığın belirtileridir" diye konuştu.

Etiketler : diyabet bulanık görme şeker hastalığı diyabet belirtisi Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya çok su içme sık idrara çıkma
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