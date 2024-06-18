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18 Haziran 2024 Salı 12:32:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 12:32:00

Bu yiyecekler kanser riskini azaltıyor!

Kaynak: GUNES.COM

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Kişi zengin olsun yoksul olsun, hastalığı iyileştiren de, mutsuzluğu mutluluğa çeviren de zihindir. Her ne kadar sağlıklı beslensek bile her şeyin zihinde bittiğini, hastalığı sahiplenmemiz gerektiğini unutmayalım. Ne demişler, sağlam kafa sağlam vücut… İşte kanser oluşumunu engelleyen besinler…

Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile karakterize olan kanser, vücutta sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Kanser sinsice ilerliyorsa, biz de açık açık vücuttan kovarız! İşte kanser riskini azaltan o besinler...

Sarımsak

Bakteri, mantar ve parazitleri vücuttan uzak tutan sarımsak, kötü kokusu ile çoğu insan tarafından tercih edilmese de sağlığa olan faydası saymakla bitmez. Sarımsağın faydaları adlı bir haber yapsak, faydasının fazla oluşundan dolayı romana dönüşür. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyen sarımsak, vücut dostu, şifa kaynağıdır.

Üzüm

Üzümün içinde bulunan fenolik bileşikler, vücudumuzun kanser hücresi oluşturmasını engeller. Kara üzüm, kırmızı üzüm çekirdeklerini kabuklarıyla tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır.

Brokoli, karnabahar, lahana

Lukorafaninin, diindolylmethane, beta karoten ve selenyum adlı madeller kanser oluşumunu engeller. Brokoli, karnabahar ve lahanada bolca bulunur. İçeriğinde Anti-kanserojen madde bulunan bu sebzeler dolaşım sistemini yeniler.

Keten tohumu

İçindeki omega-3 yağ asitleri, alfa-linolenik asit ve lifli bileşikler sayesinde kanserin çeşitli türlerine karşı vücudu korumada çok etkili.

Elma

İçindeki besin lifi ve bolca C vitamini sayesinde kanserden koruyıor. Boşaltım sistemine büyük faydası olan elma içeriğinde bulunan besin lifleri sayesinde kolon kanserini önlüyor. C vitaminiyle kazandığı antioksidan özelliği akciğer ve mide kanserine karşı savaşıyor.

Etiketler : saglikli beslenme kanser önleme beslenme sağlık
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