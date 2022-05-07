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07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:51:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:55:00

Bu havalar hasta etmesin

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Gün içinde dahi dört mevsimi yaşayabildiğimiz bu günlerde temiz havada yürümek, uykusuz kalmamak, bol su içmek ve sağlıklı beslenmek bizi hastalıklardan korur.

Güneşli günlerin aniden artması, soğuklar sonrası mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar oluşması, tozlu havalar derken, havaların bir ısınıp bir soğumasıyla, gün içinde dahi dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Dr. Ferit Şeyhzade "Hava ısındığında güneşe aldanıp soğuğa maruz kalabiliyoruz ve bu nedenle grip, nezle gibi hastalıklarla mücadele etmemiz gerekebiliyor ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Mevsim geçişlerinde, özellikle bahara giriş yaparken sıkça görülen grip, nezle, solunum yolu hastalıkları, alerjik rahatsızlıklar için önlem almamız şart" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR

"Bahar aylarında hormonal sistemimizin hava sıcaklıklarına, güneşe ayak uydurması belirli bir süre alır, bu da bir süre boyunca özellikle uyku hormonu olan melatonin ve mutluluk hormonu olan seratonin arasında dengesizlik doğurur" diyen Dr. Ferit Şeyhzade "Bir taraftan hormonal dengesizlik, diğer taraftan polen gibi alerjenlerin artması ve sıcaklıkların sık değişmesi, bizlerin uygun kıyafeti giymememize bağlı olarak bağışıklık sistemimiz zayıflatır. Bunun sonucunda bu aylarda alerjik hastalıkların atakları veya enfeksiyon hastalıklarının sıklığında artış görülür" diye konuştu. Dr. Ferit Şeyhzade "Aslında tüm hastalıkların düşmanı hareket etmek ve doğru beslenmek. Temiz havada bol bol yürümek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme alışkanlıklarımızdan kurtulmak" diye uyardı.

RUHSAL DEĞİŞİMLER DE YAŞANIR

Bu dönemde en çok üst solumum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Toz ve polene bağlı olarak nezle ve astım gibi alerjik durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yorgunluk hissi, depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi bahar yorgunluğu adı verilen ruhsal durumlar da baş gösterebilir.

SOSYAL ORTAMLARDAN KOPMAMALI

Mevsim geçişlerinde inişli çıkışlı bir ruh hali içinde olabiliriz. İsteksizlik, enerji azlığı, umutsuzluk, yorgunluk hislerinde artış olur. Bu ruh halimizdeki dengesizliklerin üstesinden gelebilmemiz için sosyal ortamlardan kopmamalı, mutlaka temiz havaya çıkmalı ve hareketlerimizi artırmalıyız. Kapalı bir ortamda çalışıyorsak, kendimize temiz hava molaları vermeli, bu molalarda yürüme fırsatları yaratmalıyız. Depresif ruh hali sebebiyle bu dönemde uyku düzenimize dikkat etmeli, su tüketimimizi artırmalı ve düzenli egzersiz yapmalıyız. Alkol tüketimini artırmanın bağışıklık sistemimizi daha çok zayıflatacağını unutmamamız gerekir. Yaz aylarında metabolizma hızımızın artması ile yeterli sıvı tüketimi çok daha önemli olmaktadır.

Etiketler : hava durumu hastalık ferit şeyhzade
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