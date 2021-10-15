Bu belirtiler varsa aslında uyumuyorsunuz

Yaşam süresinin üçte birini oluşturan uykunun yeterli ve düzenli olmaması birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. Horlama ile başlayan ve uykuda solunumun durması olarak ifade edilen uyku apnesi ise obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp krizi veya inme gibi çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, "Uyku apnesi, geceleri birden fazla boğulma hissi ile uyanmanın ve oksijensiz kalmanın sonucu olarak, dinlendirici olmayan uykuya ve gündüzleri aşırı yorgunluğa neden olmaktadır. Gün içindeki uyku hali ve konsantrasyon bozukluğu diğer insanlar tarafından hissedilir derecededir. İleri hallerde, hastalar trafik ışıklarında beklerken bile uykuya dalabilmektedir" dedi. Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uyku apnesinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Başkaları tarafından duyulan gürültülü horlama ve aralıklı nefes kesilmeleri, bazen boğulur gibi uyanmalar ve uyku bölünmeleri, geceleri sık sık tuvalete gitme, aşırı terleme ve ağız kuruluğu, mide reflüsü, gün içinde aşırı yorgunluk ve halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, gündüz uyuklamalar, kilo alma."

