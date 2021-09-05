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05 Eylül 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 08:30:00

Bronşite çare kakule çayı

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Boğaz hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'kakule otu'ndan hazırlanan çay bronşite de ilaç oluyor.

Boğaz hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'kakule otu'ndan hazırlanan çay bronşite de ilaç oluyor. Ağrı kesici özelliği de bulunan kakule mide bulantısını da geçiriyor. Bronşit iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Birincisi akut bronşit ve ikincisi ise kronik bronşittir. Akut bronşit çoğunlukla grip, kızamık, boğmaca ya da tifo benzeri rahatsızlıklar esnasında ortaya çıkar. Kronik bronşit ise daha riskli bir iltihaplanma olayıdır ve kesinlikle tedavisi geciktirilmemelidir. Bronşitten dolayı yaşanan öksürük bazen kuru öksürük şeklindedir ama genelde balgamlı bir öksürüktür. Balgamın rengi genelde şeffaftır ama bazen de sarımsı, gri ya da yeşilimsi bir renkte olabilir ve bu durum bakteriyel bir enfeksiyonun belirtisidir. Bu hastalığın bitkisel tedavisi olarak 'kakule otu' gösteriliyor. Hindistan'a has bir bitki olan kakule otu antioksidan özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Vücutta yer alan toksinleri uzaklaştırma konusunda etkili olan bu bitkinin antioksidan özelliği ön plana çıktığı için özellikle kanserin tedavisiyle ilgili araştırma yapan uzmanlar kakule otuna yönelmiş durumdadır. İçerisinde yer alan maddeler sayesinde kişinin zayıflamasına da yardımcı olmaktadır. Kakule meyveleri 1-2 cm uzunluğunda, sarımsı yeşil ve kirli beyaz renklerdedir. Tüm aromanın bulunduğu tohumlarıysa mercimek şeklinde ve büyüklüğünde olup kırmızımsı esmer renkte ve oldukça keskin kokuludur. Meyvelerin kurutulup ayrılmasıyla kakule tohumları elde edilir. Baklagiller ve balık başta olmak üzere yemeklere katılan kakule muhallebi gibi sütlü tatlılarda, çay ve kahvede tat verici olarak kullanılır.

ÇAY TARİFİ

1.5 litre suyu kaynatıp ocaktan alın. 3 çay kaşığı kaküle tohumunu, 3 çorba kaşığı siyah çay ve bir bardak sütü ekleyerek 10 dakika demleyin. Karışımı süzüp günde en fazla 3 bardak içilmeli.

Etiketler : Bronşite çare ÇAY Kronik bronşiT kakule otu
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