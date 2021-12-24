Boza ile leblebi ikilisini unutun

Haber: Yasemin İLAN

Kış aylarının lezzetli ikilisi boza ve leblebi tam bir kalori bombası! Dr. Ayça Kaya kilo sorunu olanların bu ikiliden uzak durması gerektiğini söyleyerek "Boza aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde bağırsakları çalıştırır ama bir bardağın 400 kalori olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" dedi.



Kış, kilo almaktan en çok korktuğumuz mevsimdir. Gecelerin uzaması uyanık kaldığımız zamanı da uzatır ve kilonun en büyük nedenlerinden biri olan gece yemeleri kışın daha çok olur. Soğuk ve uzun kış akşamlarında içinizi ısıtması, enerji vermesi için boza ve leblebi keyfi yapmak isteyebiliriz.

Osmanlıdan beri kültürümüzün bir parçası olan boza, 900'lü yıllarda Orta Asya'da yapılmaya başlanmış olduğu düşünülüyor. 17.yüzyılda ise kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. O zamanlardan beri akşamları geç saatlerde ellerinde güğümlerle dolaşan bozacılar 'boza' diye bağırarak bu lezzetli içeceğe bizi davet ederler.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

İç Hastalıkları ve Obezite-Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Genellikle darı irmiği, şeker ve sudan yapılan bozanın kalorisi oldukça yüksektir. Yaklaşık bir su bardağı bozada 350-400 kalori vardır, bir de yanında yenen leblebinin aldığımız kaloriyi daha da arttırdığını unutmayalım" dedi.

Dr. Ayça Kaya, "Kalorisinin yüksek olması bozanın faydalarının olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Mısır, yulaf, buğday veya pirincin şeker ve suyla mayalanma sırasında oluşan laktik asit fermantasyonu sayesinde hazmı kolaylaştırıcı etkisi bulunur. Mayalanmada oluşan bakteriler sayesinde zengin bir probiyotik kaynağıdır, bu sayede sindirimin düzenlenmesinde yardımcıdır" diye konuştu.

"YA HEP, YA HİÇ" DEMEYİN

Dr. Ayça Kaya şu önerilerde bulundu: "Yüksek enerji içeriği sayesinde emzirme dönemindeki annelere sütlerinin artması, kilo almak isteyen kişilerin iştahlarının açılması ve sporculara gerekli vitamin ve mineral desteği verdiği için tavsiye edilir. Ayrıca probiyotik içeriği sayesinde mevsim geçişlerindeki hastalıkların önüne geçmesine yardım eder. Ben zayıflamak ve boza içmek istiyorum diyenlere 1 küçük çay bardağı tadımlık olarak öneriyorum. Ama yanında ayrıca leblebi yemeyin diyorum. Yani leblebi ile de ayrı kalori almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Zayıflamaya çalışırken "Ya hep ya hiç" sloganından kurtulmaya çalışmak gerek. "Üçüncü lokma son lokma" sloganını benimseyelim. Bir yiyeceği ihtiyaç için değil sadece zevk için yersek en fazla 3 lokma yiyelim."

PROBİYOTİK ETKİSİ VAR

Besleyici değeri yüksek olan bozanın; içeriğinde fosfor, çinko gibi mineraller, B1 ve B2 vitamini gibi vitaminler bulunur. Aktif mayalar sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur; yani bozanın probiyotik etkisi vardır. Mayalanması sırasında oluşan laktik asit de sindirim sistemi için oldukça önemlidir.

KİLO ALMAK İSTEYENLER BOL BOL İÇSİN

Bozayı; zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini içeriği nedeniyle çocuklar, gelişme dönemindeki gençler, gebeler, emziren bayanlar, sporcular, ve kilo almak isteyenler için iyi bir enerji kaynağı oluşturur. Fazla kilosu olan kişilerin boza tüketirken 1 çay bardağını geçmemeleri ve ara öğün yerine tüketmeleri öneriliyor.

5 GÜNDEN FAZLA BEKLEMİŞSE ZEHİRLEYEBİLİR

Boza, serin bir ortamda; tercihen buzdolabında 3-5 gün saklanabilmektedir. 3-5 günden fazla beklemiş olan bozanın tüketimi sonucunda besin zehirlenmeleri oluşabileceğinden dikkat edilmelidir.