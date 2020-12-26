Boyun ağrılarınızı 8 basit hareketle azaltın

Özellikle pandemi döneminde cep telefonu kullanım süresinin ve masa başı bilgisayar kullanımının artmasıyla bir sağlık sorunu haline gelen boyun ağrılarını 8 basit egzersizle azaltılabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çağlayan Aslanbaş, “Ağır yük kaldırmak, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, yoğun ve uzun süreli fiziksel aktiviteler, ağır spor yapmak, konforsuz uzun seyahatler, yanlış pozisyonda uyuyakalmak, yüksek yastık kullanımı boyun kaslarının spazmına yol açarak boyun ağrısına ve boyun eklemlerinde hareket kısıtlılığına neden olur” dedi.



1- Ellerinizi alnınıza koyun. Başınızı öne doğru itmeye çalışırken, ellerinizle engel olmaya çalışın.5’e kadar sayıp gevşeyin.

2- Ellerinizi başınızın arkasında birleştirin. Başınızı arkaya doğru itmeye çalışırken, ellerinizle engel olmaya çalışın.5’e kadar sayıp gevşeyin.

3- Sağ elinizi başınızın sağ tarafına koyun. Başınızı sağa doğru itmeye çalışırken, sağ elinizle engel olun. 5’e kadar sayıp gevşeyin. Aynı egzersizi sol elinizle sola doğru tekrarlayın.

4- Yavaşça başınızı öne eğerek, çenenizi göğsünüze değdirmeye çalışın. 5’e kadar sayın ve başınızı nötral (orta) pozisyona getirip dinlenin. Sonra başınızı arkaya bükün. 5’e kadar sayın tekrar başınızı nötral (orta) pozisyona gelin.

5- Başınızı yavaşça sağa eğerek kulağınızı omzunuza değdirmeye çalışın. 5’e kadar sayın ve nötral (orta) pozisyona gelin. Hareketi aksi yönde tekrarlayın.

6- Başınızı yavaşça sağa döndürün. 5’e kadar sayın ve başınızı nötral (orta) pozisyona getirin. Sonra başınızı sola çevirin.5’e kadar sayın ve dinlenin.

7- Oturarak ya da ayakta; omuzlarınızı yukarı, kulaklarınıza doğru kaldırın. 5’e kadar sayın ve gevşeyin.

8- Oturarak ya da ayakta; omuzlarınızı yukarı kaldırın ve geriye doğru çevirin. 5’e kadar sayıp gevşeyin.