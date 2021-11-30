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30 Kasım 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 09:00:00

Boy kısalığıyla birlikte diyabet gelişebilir

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Çocuklarda beslenmeye dikkat

Çocuklarda beslenmeye dikkat

Türkiye'de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu gelişen ve bodurluk diye adlandırılan boy kısalığından özellikle 0-5 yaş grubunun etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Tanju Besler, "Bu sorunun çocuğun yetişkinlik döneminde de devam edeceğini biliriz. Çocukluk döneminden başlayan ve ileriki yaşlarda var olabilecek bazı hastalıklara zemin hazırlaması sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Beslenme ilintili hastalık dediğimiz bazı hastalıklarla daha fazla karşı karşıya geliyorlar. Bunların başında da diyabet ve hipertansiyon geliyor. İnfeksiyon hastalıklarına da yakalanma sıklıklarında muazzam bir artış var" diye konuştu. Besler, "Çocukluk döneminde takip çok önemli. Bunların bütün beslenme alışkanlıklarının düzeltmek, ailenin beslenme alışkanlıklarına bakmak lazım. Ailenin ve çocukların beslenme eğitimi çok önemli" dedi.

BEKLENEN BOY NE OLMALI?

Çocuğun boy ve kilosunda genetik faktörlerin de etkili olduğuna dikkat çeken Tanju Besler, "Beklenen boy kız çocukları için anne boyu artı baba boyu eksi 13 bölü 2 olarak hesaplanmalı. Erkeklerde de eksi 13 artı 13 şeklinde yapılabilir" dedi.

Etiketler : Boy kısalığı Prof. Dr. Tanju Besler İnfeksiyon hastalıkları
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