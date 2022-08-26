Botoks sonrası sakın uçağa binmeyin: Göz kapağı düşüklüğü yapıyor

Türkiye ve dünyada en çok yaptırılan estetik uygulamalarının başında botoks geliyor. Uzmanlar, botoks yaptıranların 24 saat içinde uçak seyahat etmesinin ardından, pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünü ifade etti. Uzmanlar, "Botoks, dış faktörlere bağlı olarak yüz çevresindeki çizgi ve kırışıklıkların yok edilmesi için uygulanan başarılı bir tekniktir. Peki bu uygulama yapıldıktan sonra çoğu insan normal hayatına dönebileceğini düşünse de bu uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler vardır. Uygulama sonrasında yüze masaj yaptırmak botoksun yerini değiştireceğinden iki gün boyunca yüze masaj yapmak doğru bir varsayım değildir. Botoksun yapıldığı gece çift yastık kullanmak ve sırtüstü yatmak ödemi en aza indirecektir. Uygulama sonrası 6 saat boyunca yüz kısmına su değdirilmemesi önem arz etmemektedir. Uygulama yapıldığı gün sauna, fin hamamından uzak durulmalı ve çok sıcak duş alınmamalıdır. Botoks uygulaması sonrası sauna gidilirse aşırı sıcak hava etkisiyle genişleyen damarların etkisiyle ilaç dağılımı değişmektedir. Bu da göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Botoks yaptıranların ilk 24 saat içinde uçak ile bir seyahat planı var ise bu planı 24 saat sonrasına ertelemesinde fayda olacaktır. Çünkü enjeksiyondan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi nedeni ile uçak seyahatinden kaçınılmalıdır ya da en az 24 saat ara verilmelidir" dedi.

