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14 Şubat 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 10:00:00

Botoks migren ağrısını geçirir

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Şiddetli baş ağrılarının kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkileler.

Şiddetli baş ağrılarının kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilediğini belirten Nöroloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, ayrıca doğru tanı ve tedavi için harcanan giderlerin de kişiye ve topluma ekonomik bir yük getirdiğini söyledi. Migren tedavisinde atak kontrolü ve atak oluşumunu önleyici tedaviler uygulandığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, "Aşırı ilaç kullanımı olan ya da karaciğer böbrek ve mide rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda ayda 4 ve üzeri baş ağrısı varsa ve diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamadıysa migren botoksu ve migren aşısı iyi birer seçenektir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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