Bol baharatlı yemekler kilo verdirir

Salgın nedeniyle evlerimizde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Uyku saatlerindeki düzensizlik ile öğün saatlerimiz değişti, mutfakta geçen süre arttı ve özellikle karbonhidrat tüketimi yoğunlaştı. Hemen hepimiz daha hareketsiz bir yaşam sürdürür olduk. Tüm bunlara bağlı birçok kişide kilo alımı, ödem sıkıntısı ve sindirim problemleri oluştu. Türkiye Akupunktur Derneği Onursal Başkanı Dr. Murat Topoğlu aldığımız kiloları kısa sürede vermenin püf noktalarını anlattı.



1. Su kürü

Hücreler yeterince sıvı alımı yapmadığında, yağ yakımı yüzde 3-4 oranında yavaşlar. Çünkü yalnızca yeterince su ile dolu olan hücreler yağı efektif olarak yakabilir. Bu yüzden günde 2-2,5 litre su için. Maden suyunu çok fazla içmeyin, Ama tansiyon düşükse günde 1-2 bardak içebilirsiniz.

2. Sarımsak ve zencefil önemli

Zencefil, sarımsak, arnavut biberi, kırmızıbiber, tarçın gibi baharatlar metabolizmayı canlandırmaya yarar. Vücut ısısını artırarak kalori yakma ihtiyacını yüzde 25 artırırlar. En ideal kullanımları: günde iki defa yemeklere katarak tüketin.

3. Tavuk eti ve balık tüketin

Günde iki defa, iki porsiyon (80–100 gram) yağsız protein tüketin (tavuk, hindi, kaya balığı ya da morina). Organizma proteini enerjiye dönüştürebilmek için yüzde 20–25 daha fazla kaloriye gereksinim duyuyor. Ayrıca kaslar ve saçlarınız için faydalı bir besin.

4. İyotlu tuz

Tiroksin hormonu, enerji üretimini artırıyor. Bunun için düzenli iyot almanız gerekiyor.

5. Yaban mersini fazla suyu atar

Kızılcık türü bir meyve olan Cranberries yani kırmızı yaban mersini, yüksek oranda C vitamini içerir ve fazla su alımını engeller. İdeal tüketimi günde 3 kere 200 mililitrelik kızılcık suyu olabilir.

6. Suya karşı domates

Vücudun fazla su toplamasını önleyen sebzelerden biri de domatestir. En iyi kür 2 hafta boyunca günde 1 kere domates suyu içmeniz. İçine karabiber eklenebilir.

7. Karaciğer dostu enginar

Enginar karaciğeri safra kesesi sıvısı üretmesi için harekete geçirir Bu sayede yağ yakma aktivitesini arttırır. Günde bir kere bir bardak enginar suyu içebilirsiniz.

8. Bağırsaklar için elma sirkesi

Elma sirkesi bağırsaklardaki zararlı bakterileri öldürür, böbrekleri toksinlerden korur. Sabahları 1 bardak suya iki yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı bal karıştırarak için.

9. Arpa otu suyu bünyeyi tetikler

Günde 3 kere içeceğiniz arpa otu suyu, vücudunuzun yağ yakma aktivitesini düzenler, vitamin, mineral ve diğer biyolojik gereksinimlerinizi giderir.

Doğal protein açlık hissini bastırır

Protein vücudumuzun hücrelerinin yapı taşıdır. Vücudumuzun belirli oranda proteine ihtiyacı vardır. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların da dengede tutulmasını sağlar. Dr. Murat Topoğlu, "Süt, peynir altı suyu ve bezelye proteininden oluşan zayıflamaya yönelik öğün yerini alan gıda kodeksleri zayıflamaya yardımcı olur. Fakat Tarım Bakanlığı onaylı olmasına dikkat edilmelidir. Süt ya da yoğurda karıştırarak tüketilen gıda kodeksleri sayesinde açlık hissini bastırarak kilo vermeyi kolaylaştırmanız mümkün" dedi.