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18 Mart 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 08:00:00

Böbrekleriniz için salgının geçmesini beklemeyin

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Koronavirüse yakalanma korkusu yüzünden hastaneye gitmeyen böbrek yetmezliği olan hastalarda kalp ve akciğer yetmezliğinin gelişebildiğini belirten uzmanlar, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda hayati risk oluştuğunu bildirdi.

Genel Cerrah Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Böbrek yetmezliği olan hastalarda bekleme sürecinde sıvı elektrolit dengesizliklerine bağlı olarak kalp ve akciğer yetmezliği gelişebiliyor. Virüsten korunmak isterken tanı ve tedavide geç kalınması ciddi sorunlara, hatta hayati riske bile neden olabilir" ifadelerini kullandı. Aksatılan tanı ve tedaviler sonucu görülen en sık ölüm nedenlerini sıralayan Ertuğrul, ilk sırada iskemik kalp hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının bulunduğunu bildirdi. Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, hastalarda böbreğin süzme fonksiyonu bozuldukça klinik bulguların görülmeye başladığını, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma, özellikle göz kapaklarında, ayak bileklerinde ve bacakta şişlik, idrar miktarında azalma, idrar renginde değişiklik ve sık sık gece idrara çıkmanın belirtiler arasında olduğunu aktardı.

Etiketler : böbrek böbrek sağlığı koronavirüs pandemi
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