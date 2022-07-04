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04 Temmuz 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 07:30:00

Böbrekleri koruyan 5 altın kural

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Nefroloji uzmanları uyarıyor: Bitkisel tedavilerden, proteinden, tuz ve şekerden uzak durun, bol bol su için, ağrı kesiciyi zorda kalmadıkça içmeyin.

Nefroloji uzmanları uyarıyor: Bitkisel tedavilerden, proteinden, tuz ve şekerden uzak durun, bol bol su için, ağrı kesiciyi zorda kalmadıkça içmeyin.

İleride böbrek rahatsızlığı oluşmaması için sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Nefroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, böbrek yetmezliğinde dikkat edilmesi gereken 5 ana unsuru sıraladı. Uzm. Dr. Mustafa Eren, böbreklerin hafif ve orta derecede yetersiz çalışması durumlarında genellikle halsizlik dışında belirti oluşmadığı için, böbrek yetersizliğinin ağır seviyeye gelinceye kadar fark edilemediğini belirtti. Bu nedenle ileride böbrek hastalığı oluşmaması için sağlıklı beslenmek çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Eren, "Çünkü böbrek yetersizliklerinin yüzde 60-65'i şeker ve tansiyon hastalıkları nedeni ile oluşuyor" dedi.

Tuz ve şekerden uzak durun

Böbrek hastalıklarına en çok şeker ve tansiyon hastalıklarının neden olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Eren, "Bu durumda böbrekleri sağlıklı tutmanın en iyi yolu; şeker ve yüksek tansiyon hastası olmamak için sağlıklı beslenmek veya bu iki hastalıktan biri var ise, tedavisini geciktirmemek ve bu hastalıkları kontrol altında tutmaktır. Bu nedenle unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaları azaltarak ideal kilonun korunması çok önemlidir. Hipertansiyon hastası olmamak için ise en çok dikkat edilmesi gereken şey tuzlu beslenmeyi azaltmaktır. Tuzlu beslenmek denilince akla ilk gelen sofra tuzu gelir. Ancak yapılan araştırmalar tuzlu beslenmeye en çok sebebiyet veren gıdaların peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi içinde tuz olan gıdalar olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

Aşırı protein tüketiminden kaçının

Böbreklerin sağlığını bozan bir başka etkenin ise aşırı proteinli beslenmek olduğunu dile getiren nefroloji uzmanı, "Proteinden zengin gıdalar; her türlü et ve et ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller ve mantardır. Normalde alınması gerekenin 2 katı kadar proteinle beslenenlerde geçici böbrek yetmezliği oluşabilir. Hafif derecede böbrek yetersizliği olanların aşırı protein tüketiminden kaçınmaları gerekir. Orta düzeyde böbrek yetmezliği olanların proteinli gıdaları biraz azaltması, ağır böbrek yetmezliği olanların ise proteinli gıdaları yarı yarıya azaltması önerilir" sözlerini kullandı.

Zorunlu olmadıkça ağrı kesici kullanmayın

Uzm. Dr. Eren, böbrekler için zararlı olan ilaçların başında ağrı kesici ilaçların geldiğini söyledi. Parasetamol dışındaki ağrı kesici ilaçların genellikle böbreklere zararlı olduğunu ifade eden Eren, "Bu ilaçları böbrek yetersizliği olanların kullanması çok sakıncalıdır. Böbrek yetmezliği olmayanların da zorunluluk dışında kullanmamaları önerilir. Böbrek yetmezliği olanların kontrast madde kullanımına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Kontrast madde; ilaçlı tomografi, ilaçlı MR ve anjiyografi işleminde kullanılması zorunlu olan bir maddedir fakat kontrast maddeler böbrek hasarı yapabilir veya var olan böbrek yetersizliğinin ağırlaşmasına neden olabilir. Böbrek yetmezliği olanların, çok ciddi hastalıklar veya kalp krizi şüphesi olmadıkça bu işlemleri yaptırmaktan imtina etmeleri önerilir. Bu işlemlerin yapılması zorunlu ise nefroloji uzmanı kontrolünde yapılması önerilir" dedi.

Günde 2 litre su tüketin

Susuz kalmanın en sık ani böbrek yetersizliği yapan durumlardan biri olduğunun altını çizen nefroloji uzmanı, "İshali ve kusması olanlarda veya Alzheimer ve demans gibi durumlarda su alımı yetersizliği oluşabilir. Sağlıklı böbrekler için günde en az 2 litre kadar su içilmelidir. Kalp yetersizliği ve ödem şikayeti olanlarda aşırı su içmek, vücuttaki ödemin artmasına ve nefes darlığına neden olabilir. Bu nedenle kalp yetersizliği ve ödem şikâyeti olanların içmeleri gereken su miktarına kardiyoloji ve nefroloji uzmanları birlikte karar vermelidirler" diye belirtti.

Bitkisel tedaviler böbrekleri yorabilir

"Böbrek yetersizliği olanların bitkisel tedaviler için kullanılan geleneksel tedavi yöntemlerini kullanmamaları veya kontrol altında kullanmaları tavsiye edilir" diye devam eden Eren, "Çünkü bitkisel tedavilerde doz ayarı yapılması zaten zor iken böbreklerin zararlı maddeleri atmakta zorlandığı durumlarda toksik etki yapma ihtimali artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : BÖBREKLERİ KORUYAN 5 ALTIN KURAL sağlık böbrek
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