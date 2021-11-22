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22 Kasım 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 08:30:00

Böbrekleri korumanın formülü: Ağrı kesici kullanmayın

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Türkiye'de ve dünyada çok sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği harekete geçti.

Türkiye'de ve dünyada çok sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği harekete geçti. Başlattıkları proje ile böbrek hastalığının erken tanısında vatandaşa destek olduklarını söyleyen Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, "Toplumun yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı var. Yapacağımız müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli" dedi. Böbrekleri korumanın formulünü de paylaşan Yıldız, "Hipertansiyon hastasıysa iyi kan basıncı kontrolü, şeker hastasıyla çok iyi kan şekeri kontrolü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, obeziteden korunulmalı. Böbreğe dokunabilecek, mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanmamak gerekir. Özellikle ağrı kesicileri kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Ağrı kesicilerin uzun dönem zararları var. Bizim incelemelerde kullandığımız kontrast denilen boyalı ajanların zararları var" ifadelerini kullandı.

KALBİ DE ETKİLİYOR

Yaşanan enfeksiyonlara erken müdahalenin de böbrekleri korumak için önemli olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Enfeksiyon olduğu zaman çok erken ve hızlı müdahale etmek gerekir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında gecikme, gebelik esnasında olabilir, çocukluk çağında olabilir... Bunları geç tedavi ettiğiniz zaman böbrekte hastalıkların gelişimi, böbrek dokusunun kaybı ile birlikte oluyor. Yeterince su tüketelim" dedi. Yıldız, "Böbrek sağlığı kalp için de çok önemli. Kalp ve böbrek hastalığının birlikte olması gibi bir anti tez söz konusu. Böbreğimizdeki hastalığı erken dönemde fark etmek ve bununla ilgili önlemler almak aslında kalp sağlığı için de çok önemli" diye konuştu.

Etiketler : Böbrekleri korumanın formülü Türk Nefroloji Derneği Prof. Dr. Alaattin Yıldız
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