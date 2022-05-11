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11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:13:00

Böbrek yetmezliği işitme kaybını tetikliyor

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Vücudun farklı bölümlerindeki organlar birbirini etkileyebiliyor.

Vücudun farklı bölümlerindeki organlar birbirini etkileyebiliyor. Kronik böbrek rahatsızlığı ile işitme kaybı arasında bir ilişki olduğunu belirten Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, "İç kulak ile böbrek yapıları birbirine benziyor. Yapılan araştırmalar kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların iç kulak yapılarının etkilendiğini ve bunun da işitme kaybına neden olduğunu ortaya koyuyor. Pediatrik dönemde böbrek yetmezliği yaşayan çocuklarda ilerleyen dönemlerde işitme kaybı da görülebiliyor. Düzenli periyodik işitme testlerinin yapılması ve işitme kaybıyla karşılaşılan durumlarda mutlaka bir uzmana danışılması çok önemli" açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ TEST YAPTIRILMALI

Pediatrik dönemde böbrek yetmezliği yaşayan çocukların ilerleyen dönemlerde işitme kaybı riski ile karşılaşabileceğinin altını çizen Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün, "Gelişim döneminde olup böbrek yetmezliği yaşayan çocuklar arasında yapılan araştırmada işitsel beyin sapı cevaplarının farklı değerlerde olduğu ve bu farklılığın ileride işitme kaybına neden olabileceği görüldü. Özellikle gelişim dönemindeki çocukların dil, sosyal ve akademik başarıda büyük rol oynayan işitme yeteneğinin eksiksiz bir şekilde devam etmesi için böbrek yetmezliği yaşayan çocukların periyodik işitme testlerinin yapılması ve işitme kaybıyla karşılaşılan durumlarda ise bir uzmana başvurulması çok önemli" hatırlatmasında bulundu.

Etiketler : Böbrek yetmezliği Odyoloji Doktoru Bahtiyar Çelikgün işitme kaybını
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