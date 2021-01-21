Böbrek ve diyaliz hastaları da aşı olabilir

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin “Kovid-19 pandemisi süresince diyaliz ve böbrek hastalarında, hastalığın tedavi seyrinde edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, süreç hastalığa yakalanan sağlıklı bireylerden farklı olmadı. Özellikle nâkilli hastalar olmak üzere, genellikle böbrek hastalarında, Kovid-19 hastalığı sağlıklı bireylerde geliştiği gibi seyretti. Hastalık ve tedavi süreçlerinde ek bir sorunla karşılaşılmadı. Aşı konusunda seçimi hastalarımıza bırakıyoruz, ancak yaptırmamaları için hiçbir gerekçe yoktur. Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere dağıtımını yaptığı aşı, inaktif yöntemle üretilmiş bir aşıdır. Yani üretim prensibi grip aşısı ile aynıdır. Grip aşısı olabilen, aşıya alerjik reaksiyon göstermeyen tüm bireylerin aynı güvenle bu aşıyı olabileceğini ifade edebiliriz" dedi.