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24 Nisan 2022 Pazar 02:41:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:18:00

Böbrek taşının nedeni: Yanlış beslenme

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Kum veya taş dökme sırtta veya yanlarda ağrı, idrarda kan ve ağrının yanında mide bulantısı-kusma ile belirti verebiliyor. Çoğu böbrek taşı nohut büyüklüğünde iken, bir kum tanesi kadar küçük ya da bir golf topu kadar büyük de olabiliyor.

Kum veya taş dökme sırtta veya yanlarda ağrı, idrarda kan ve ağrının yanında mide bulantısı-kusma ile belirti verebiliyor. Çoğu böbrek taşı nohut büyüklüğünde iken, bir kum tanesi kadar küçük ya da bir golf topu kadar büyük de olabiliyor. Küçük taşlar idrar yolundan geçebiliyor ancak daha büyük olanlar için ameliyat olunması gerekebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, "Böbrek taşları böbreklerin içinde görülen mineral ve tuzlardan oluşan sert tortulardır. Halk arasında kum olarak adlandırılan hastalık 5 milimetreden küçük taşlardır. Böbrek taşlarının genellikle kesin bir nedeni yoktur ancak birkaç faktör taş oluşum riskini artırabilir. Diyet, fazla kilo, bazı tıbbi durumlar, bazı gıda takviyeleri ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasındadır. Böbrek taşları, böbrekten mesaneye kadar idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Bir böbrek taşı genellikle böbreğin içinde hareket edene veya böbrekleri ve mesaneyi birbirine bağlayan tüpler olan üreterlere geçene kadar şikayete neden olmaz. Üreterlere geçerse, idrar akışını engelleyebilir ve dolayısıyla böbreğin şişmesine ve kramp benzeri ağrılara neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : YANLIŞ BESLENME Op. Dr. A. Egemen İşgören Böbrek taşları
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