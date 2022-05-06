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06 Mayıs 2022 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 07:42:00

Böbrek taşı daha çok erkeklerin sorunu

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Erkeklerde kadınlara oranla 3-5 kat fazla görülen böbrek taşlarının en önemli nedenleri arasında ailesel faktörler, az sıvı tüketmek, beslenme bozuklukları, fazla kilo ve doğumsal böbrek ve idrar yolu hastalıkları gösteriliyor.

Erkeklerde kadınlara oranla 3-5 kat fazla görülen böbrek taşlarının en önemli nedenleri arasında ailesel faktörler, az sıvı tüketmek, beslenme bozuklukları, fazla kilo ve doğumsal böbrek ve idrar yolu hastalıkları gösteriliyor. Böbrek taşlarının genellikle tek bir nedeni olmadığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Birçok faktör taş oluşum riskini artırır. İçilen su-sıvı miktarı ve taş oluşumu tetikleyen maddelerin idrarda bulunup bulunmaması ile bağlantılıdır. Böbrek taşları, idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi kristal oluşturan maddeler, idrardaki sıvının seyreltebileceğinden daha fazla yoğunlukta olması durumunda kristalleşme ve taş oluşumu başlamaktadır. Böbrek taşının türünü-yapısını ve cinsini bilmek, taşın neden olduğu faktörleri belirlemenize yardımcı olur ve böbrek taşı riskinizi nasıl azaltabileceğiniz konusunda ipuçları verir. Bu yüzden böbrek taşının kimyasal analizi çok önem arz eder" dedi.

HEPSİNE TEDAVİ GEREKMEZ

Doç. Dr. Fatih Yanaral şunları dile getirdi; "Bütün taşlara tedavi gerekmez. Eğer taş şikâyete neden oluyorsa, böbrek çalışmasını bozduysa ve doğal yollarla idrardan düşmüyorsa tedaviye ihtiyaç doğabilir. Herhangi bir rahatsızlığa sebep olmayan küçük boyuttaki taşlar için genellikle tedaviye gerek görülmez, böbrek ve taşın durumunu değerlendirmek ve kötüye gitmediğinden emin olmak için düzenli kontroller yeterli olabilir. Taşın idrarla atılması muhtemelse, bu süreyi kolaylaştıracak ilaçlar verilebilir. Buna konservatif tedavi denir. Taş büyük ve büyümeye devam ediyorsa, sık ve şiddetli ağrı yapıyorsa ve böbrek fonksiyonlarına engel oluyorsa, enfeksiyon ve kanama neden oluyorsa taşa müdahale yani aktif tedavi gerekir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte taş ameliyatları endoskopik (kapalı) yöntemler ile yapılmakta ve hastaların hastanede kısa süreli kalış ve hızlı şekilde normal hayatlarına dönüşleri sağlanabilmektedir."

Etiketler : Böbrek taşı Erkekler enfeksiyon ve kanama
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