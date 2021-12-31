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31 Aralık 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 08:00:00

Böbrek nakli sonrası ilaçlar doğru kullanılmalı

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Böbrek nakli sonrasında hastanın tedaviye uyumunun çok önemli olduğunu söyleyen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Bakan, "İlaçlarını düzgün kullanmayan hastalarda böbreğin reddi açısından risk oluşabiliyor" dedi.

Böbrek nakli sonrasında hastanın tedaviye uyumunun çok önemli olduğunu söyleyen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Bakan, "İlaçlarını düzgün kullanmayan hastalarda böbreğin reddi açısından risk oluşabiliyor" dedi. Böbrek nakli yapılan hastaların ilk yılda yüzde 5-10'unda farklı nedenlerle organ reddiyle karşılaşıldığını hatırlatan Doç. Dr. Ali Bakan, "Bağışıklık sistemi organı reddedebildiği gibi hastanın nakil sonrasında ilaç kullanımı ya da beslenme düzeni gibi unsurlar da bu sonuca etki edebilir. Bu nedenle nakil sonrasında hastaların mutlaka dikkat etmesi gereken konuların başında, düzenli hekim kontrolleri ve ilaçlarını düzenli kullanmaları geliyor. İlaçlarını düzgün kullanmayan hastalarda böbreğin reddi açısından risk oluşuyor. İlk bir yıl, her ay daha sonraki dönemde de 3 ayda bir olmak üzere hastalarımızı görmek istiyoruz. İlaçları da ömür boyu kullanılmak zorunlu" diye konuştu.


Etiketler : Böbrek nakli Doç. Dr. Ali Bakan İlaçlar
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