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09 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 09:00:00

Böbrek kisti deyip geçmeyin

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Böbrek kistlerinin, böbrekte en sık gözlenen iyi huylu lezyonlar olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, "Yaşla beraber böbrek kistlerinin görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görülebilir.

Böbrek kistlerinin, böbrekte en sık gözlenen iyi huylu lezyonlar olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, "Yaşla beraber böbrek kistlerinin görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görülebilir. Bu kişilerin düzenli hekim kontrolleri önem arz etmektedir. Genetik geçişli böbrek kisti olan kişilerde böbrek kistlerine karaciğer kistleri, beyin anevrizması ve kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir" uyarısında bulundu.

Etiketler : Böbrek kisti böbrek pr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz
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