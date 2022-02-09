Böbrek kisti deyip geçmeyin

Böbrek kistlerinin, böbrekte en sık gözlenen iyi huylu lezyonlar olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, "Yaşla beraber böbrek kistlerinin görülme sıklığı artar ve 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görülebilir. Bu kişilerin düzenli hekim kontrolleri önem arz etmektedir. Genetik geçişli böbrek kisti olan kişilerde böbrek kistlerine karaciğer kistleri, beyin anevrizması ve kalp kapak hastalığı da eşlik edebilir" uyarısında bulundu.

