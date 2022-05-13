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13 Mayıs 2022 Cuma 07:17:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 07:17:00

Böbrek kanseri erkeklerde daha sık görülüyor

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Böbrek kanserinin yılda 100 bin kişinin 16'sında tespit edildiğini belirten Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Şahan, ürolojik kanserler arasında prostat ve mesane kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğuna dikkat çekti. Tam olarak böbrek kanserinin sebebinin bilinmediğini ifade eden Dr. Ahmet Şahan, ancak yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını söyledi.

Böbrek kanserinin yılda 100 bin kişinin 16'sında tespit edildiğini belirten Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Şahan, ürolojik kanserler arasında prostat ve mesane kanserinden sonra en sık görülen kanser olduğuna dikkat çekti. Tam olarak böbrek kanserinin sebebinin bilinmediğini ifade eden Dr. Ahmet Şahan, ancak yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını söyledi. Erkeklerde daha sık görüldüğünün altını çizen Şahan, "Hipertansiyonun veya antihipertansif ilaçların böbrek kanseri ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ayrıca sigara kullanımı da bir risk faktörüdür. Ailesel ve genetik geçişli bazı durumlarda böbrek kanseri daha erken yaşlarda ve birden çok odakta görülebilmektedir. Hastaların büyük bir bölümünde yani yaklaşık yüzde 70'inde herhangi bir belirti vermeden, başka sebeplerle yapılan görüntülemeler sonucu teşhis konulmaktadır. Bu hastaların çoğunluğu böbreğe sınırlı olan ve cerrahi ile tam olarak tedavi edilebilen grubu oluşturmaktadır. İdrarda kan görülmesi, karında ele gelen sertlik ve yan ağrısı böbrek kanserinin klasik belirtileridir. Günümüzde bu belirtiler hastaların küçük bir bölümünde yaklaşık yüzde 15'inde bu hastalık gözlemlenmektedir. İleri evre hastalık, kemik ağrısı, öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlere sebep olmaktadır. Böbrek kanserinde ilaç ve ışın tedavisine istenen cevap alınamamaktadır. Tedavinin temeli, kanserli dokunun cerrahi olarak çıkarılmasıdır" dedi.

Etiketler : Böbrek kanseri Dr. Ahmet Şahan Erkeklerde daha sık görüldü
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