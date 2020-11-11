Böbrek hastaları protein tozu tüketmemeli

İhtiyaçtan fazla protein almanın faydadan çok zarar getirebileceğini vurgulayan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Zinde kalmak, sağlıklı yaşamak için spor yapan kişilerin protein tozu yerine kaliteli protein içeren az yağlı et, balık, tavuk, yumurta, az yağlı süt ürünleri, mercimek, fasulye gibi besinleri tüketmeleri daha uygundur. Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein, böbrek üzerinde olumsuz etki yaratabilir” açıklamasında bulundu. Gerek diyetle alınan proteinin gerekse protein tozu tüketiminin gereksinimden fazla olması halinde böbrek fonksiyonlarının direkt olarak etkilendiğini vurgulayan Atasoyu, “Böbrek ve karaciğer, protein metabolizmasında merkezi bir rol oynayan organlardır. Albumin başta olmak üzere pek çok protein karaciğerde üretilir. Böbrek ve karaciğer arasındaki karmaşık etkileşim sonucu işlevini tamamlamış proteinlerin parçalanması ve vücuttan atılması işlemi gerçekleştirilir. Özellikle zeminde bir böbrek hastalığı olan kişilerde fazla miktarda alınan protein, böbrekleri olumsuz etkileyebilir” dedi.

