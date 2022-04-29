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29 Nisan 2022 Cuma 07:18:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 07:27:00

Biyolojik saatin bozulması hastalıklara davetiye

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Uykusuzluk, kahve ve nikotin gibi uyarıcıların aşırı kullanımı, stres, gece mesaisi, jet-lag, geç yemek yeme gibi durumların vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmi kötü yönde etkilediğini işaret eden Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Biyolojik saatin bozulması DNA tamirinde aksaklıklara yol açar. Organlarımızı oluşturan hücrelerdeki DNA hasarı birikir ve tamir edilemezse kontrolsüz hücre çoğalması ve kanser meydana gelebilir" dedi.

Uykusuzluk, kahve ve nikotin gibi uyarıcıların aşırı kullanımı, stres, gece mesaisi, jet-lag, geç yemek yeme gibi durumların vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmi kötü yönde etkilediğini işaret eden Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Biyolojik saatin bozulması DNA tamirinde aksaklıklara yol açar. Organlarımızı oluşturan hücrelerdeki DNA hasarı birikir ve tamir edilemezse kontrolsüz hücre çoğalması ve kanser meydana gelebilir" dedi. Tüm canlılarda 24 saatlik sirkadiyen ritmin olduğunu ifade eden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, sirkadiyen ritmin uyku düzenimizi, beslenme davranışımızı, kan basıncını, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olduğunun altını çizdi. Sirkadiyen ritmin vücudumuzun biyolojik saati olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Bu biyolojik saatteki bozukluklar kortizon ve insülin salınımında düzensizliklere neden olur. Uyku, normal beyin fonksiyonu için hayatidir. Sirkadiyen ritimdeki bozukluklar uyku bozuklukları, depresyon ve nörolojik hastalıklara neden olabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Biyolojik saatin bozulması Doç. Dr. Yasemin Kemal Sirkadiyen ritim
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