Bitter çikolata bağışıklığı gideriyor

Pandemi nedeniyle sağlığımıza çok önem göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bağışıklık sistemini güçlü tutmak şart. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Ömür Karamahmut bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgi verdi.

Karamahmut “Bitter çikolata; Teobromin denilen antioksidan yönünden zengindir. Bu özelliği ile immün sistemin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Serbest radikaller; vücudumuzda hastalığa sebebiyet veren moleküllerdir. Kalorisi yüksek olduğundan tüketirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Sade kahvenin yanında 2-3 küp tüketebilir, yulaf ile hazırladığınız bir kahvaltı kasesini yine 3 küp bitter çikolata ile tatlandırabilirsiniz” dedi.

Yaban mersininin de bağışıklık güçlendiren özelliği olduğunu dile getiren Karamahmut, “Yaban mersini flavonoidler ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bu özelliği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığının önlenmesinde etkisi büyüktür. Küçük bir kase yoğurt içerisine 1 avuç ekleyerek, kahvaltı öğünlerinde veya hazırlayacağınız sağlıklı bir kek içerisine şeker yerine yaban mersini ekleyebilirsiniz” diye konuştu.