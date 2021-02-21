  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sette pastalı kutlama
Anlaşmazlıklar ayırdı
Alerjisi olanlar! Koronavirüs aşısı öncesi bu uyarılara dikkat
Bitkiler sayesinde sağlıklı yaşlanmak mümkün
Gaz çıkaran ev robotu
Sokaklarda yaşamıyorum
Meme kanseri 2 yıl öncesinden yakalanabiliyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Bakan Soylu ismini vermişti... Soruşturma başlatıldı
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! İsrail adım adım genişliyor
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA açıklaması
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı
Başkan Erdoğan'da yeni ABD yönetimine mesaj
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Somali'de uzay üssü kuracak
Bahçeli'den sert sözler: Acıklı gerçek maalesef budur
NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayınladı
PKK'nın kanalına konuştu, Türk ordusu için 'Düşman' dedi
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Anne kıyafetleri satacak
5 yıl hapis istemi
Serçe'ye polisten şefkat eli
WhatsApp geri adım atmıyor
Hobi olarak başladı, siparişlere yetişemiyor
21 Şubat 2021 Pazar 10:29:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 11:58:00

Bitkiler sayesinde sağlıklı yaşlanmak mümkün

ABONE OL

Bitkilerle tedavinin eski zamanlardan beri kullanıldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Hakan Terekeci, "İlaçların artmasıyla bitkiler ve alışılmış yöntemler unutulmaya yüz tuttu. Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelir, yakın geçmişte modern tıp tarafından daha sık kullanılmaya başlayan tedavi yöntemidir. Sağlıklı yaş almanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçer, bitkisel desteklerle sağlıksız yaş almayı önleyebilirsiniz" dedi.

Tansiyon, şeker ve kolesterolü kontrol altında tutmanın en önemli yolunun dengeli ve sağlıklı beslenme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Terekeci, ''Taze sebze-meyve, doğal bitkisel-hayvansal protein, tam tahıllar (özellikle siyez ve karabuğday) ve zeytinyağı başta olmak üzere doymamış yağların tüketilmesi önemlidir. Doymuş yağlardan kaçınmak gerekiyor. Eğer tüketilecekse ve gerçeği bulunabiliyorsa doğal tereyağ günlük enerji kaynağının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde tüketilebilir. Zeytinyağının işlem görmemiş soğuk sıkım olanı başta olmak üzere kanser, hipertansiyon gibi durumlara karşı koruyucudur, kalp krizini önler. İçeriğindeki maddelerden bazıları E vitamininden daha fazla antioksidan etkiye sahiptir. Bolca tüketilmelidir'' ifadelerini kullandı.

Etiketler : hakan terekeci tansiyon sağlıklı yaşam
Gerçek aşı vurulmuş

Gerçek aşı vurulmuş
Karda çocuklaştı

Karda çocuklaştı
Bebek modasına el attı

Bebek modasına el attı
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası

Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Toplantı telaşı

Toplantı telaşı
Öğle molası benzinlikte

Öğle molası benzinlikte
Oyunculuk için garsonluk yaptım

Oyunculuk için garsonluk yaptım
İşte Malhun Hatun

İşte Malhun Hatun
Ayrılığı yalanlayan paylaşım

Ayrılığı yalanlayan paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER