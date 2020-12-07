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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:51:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:09:00

Birinci sınıf velileri dikkat! Bu belirtiler öğrenme zorluğunun habercisi

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı. Bu süreçte okumayı öğrenecek olan 1'inci sınıf velilerine uzmanından uyarı geldi.

Çocuğun ders esnasındaki dikkatinin özellikle veli tarafından çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini, uzaktan eğitim sürecinde öğrenme güçlüğünün anlaşılması için velilere büyük bir rol düştüğünü söyleyen Rehberlik Koordinatörü Açelya Barut, “Bir çocuğun dikkati yaş seviyesine göre 15 dakikanın altına düşüyorsa, neden bu düşüşün yaşandığı sorgulanmalıdır. Çocuğun hangi durumda dikkati dağılıyor, neler dağıtıyor buna bakmak gerekiyor. Bununla birlikte tabi ki yapılan çalışmalar ve ödevlerin süresi de önemli. Bir çocuğun ödevini maksimum 1 saatte yapması gerekiyor. Eğer 1 saatten daha uzun sürüyorsa ödev süresi nerede bir problem olduğu gözlemlenmeli ve öğretmenlerle paylaşılmalıdır” diye konuştu.

Etiketler : öğrenme zorluğu koronavirüs pandemi uzaktan eğitim birinci sınıflar birinci sınıf veliler veliler öğrenme zorluğu habercisi
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