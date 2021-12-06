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06 Aralık 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 09:00:00

Bir kan testiyle öğreniliyor

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Boy kısalığının en sık görülen nedenlerinden birinin tiroid hormonu eksikliği (hipotiroidizm) olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, doğuştan gelen ya da ilerleyen dönemlerde gelişebilecek bu sorunu tespit etmek için basit bir kan testinin yeterli olabildiğini hatırlattı.

Boy kısalığının en sık görülen nedenlerinden birinin tiroid hormonu eksikliği (hipotiroidizm) olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, doğuştan gelen ya da ilerleyen dönemlerde gelişebilecek bu sorunu tespit etmek için basit bir kan testinin yeterli olabildiğini hatırlattı. Hormonal eksikliği olan çocuklarda sadece spor ve beslenme ile hedef boya ulaşmanın mümkün olmadığının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak, "Öncelikle altta yatan bir hastalık varsa onun tedavi edilmesi gerekir. Tedavinin de "Epifiz" adını verdiğimiz büyüme plaklarının kapanmadan önce yapılması gerekir. Çünkü plaklar kapandıktan sonra uzama durur. Ergenliğe girdikten sonra boy uzaması azalacağı için tedavilerle istediğimiz yanıtı alamayabiliriz. Bu nedenle erken müdahale için çocuk hekimlerine başvurmak gerekir. Kontrollerde çocuğun boy ve kilosu ölçülür ve uzama hızı değerlendirilir. Yaş ve cinsiyetine göre boy kısa veya uzama hızı yetersizse çocuk endokrinoloğuna yönlendirilir" diye uyardı.

Etiketler : Boy kısalığı hipotiroidizm tiroid hormonu Dr. Öğr. Üyesi Elif Sağsak
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