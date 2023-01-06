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06 Ocak 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 16:30:00

Bir ay geçmeyen gribin nedeni "3'lü salgın"

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Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, normalin aksine uzun süren solunum yolu hastalıklarının bir hastalık değil, birden çok hastalığa ardışık olarak yakalanma sonucu oluşabileceğini söyledi.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "Bu sene 3'lü bir salgınla karşı karşıyayız. Çok bilinmese de Kovid-19 yine pik düzeyinde. Bunun yanında grip ve beta enfeksiyonu da yoğun bir şekilde görülüyor. Bu da 3'lü bir salgına neden olmuştur. Kişiler virüslerin hepsini aynı anda kapamaz ama tekrar kapalı ortama geçiş yaptık. Kış mevsimi nedeniyle vaka sayıları arttı. Bu sene beta ve grip salgını da artınca 3'ü bir arada görüldüğü için hastalıklar sanki 'geçmiyor' gibi düşünülmeye başlandı. Hastalar özellikle çocuklar Beta enfeksiyonuna yakalanıyor. Bağışıklık sistemi düşüyor. Peşinde gribe yakalanıyor belki arada Covid-19 da geçiriyor. O nedenle de kapalı ortamda bu yıl da maske uygulamasının devam etmesi gerekirdi. Doğada milyonlarca virüs var. Saydığımız virüslerin haricinde nezle virüsleri de var. Bunlar insanlarda tekrarlayan enfeksiyonlara neden oluyor. Kişiler nezle virüsüne yakalandığı zaman başka virüslere de yakalanabiliyor. Gribin de kendi içinde çeşitleri var. Bunlar ardışık şekilde enfeksiyonlara neden olabiliyor. İnsanlar maske takmadığı için ardışık enfeksiyonlar meydana gelmekte ve sanki hiç iyileşmiyorlarmış gibi bir intiba oluşuyor" dedi.

Etiketler : salgın hastalık grip
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