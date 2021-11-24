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24 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 09:30:00

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı enfeksiyonlara yol açıyor

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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nce, antimikrobiyal direnç nedeniyle hiçbir antibiyotiğin tedavi edemediği, çok ilaca dirençli enfeksiyonlarla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nce, antimikrobiyal direnç nedeniyle hiçbir antibiyotiğin tedavi edemediği, çok ilaca dirençli enfeksiyonlarla karşı karşıya kalındığı belirtildi. Zamanla daha güçlü ve yeni sınıf antibiyotikler geliştirildiği ancak bunlara karşı da direnç görülmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, "Hiçbir antibiyotiğin tedavi edemediği, çok ilaca dirençli mikroorganizmalarla gelişen ve tedavi seçeneği olmayan enfeksiyonlarla karşı karşıya kalınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bir mikroorganizmanın antimikrobiyallere direnç geliştirebilmesi için ona maruz kalmasının gerekli ve yeterli olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Tüm canlılarda olduğu gibi hayatını ve neslini sürdürmek temel içgüdüsüyle mikroorganizmalar da kendileri için en büyük tehdit olan antimikrobiyallerden etkilenmeme ve ölmeme yeteneğini geliştirmişlerdir. Antimikrobiyal direnç olarak karşımıza çıkan bu durumun gereksiz veya uygunsuz antibiyotik kullanımıyla daha da büyük bir sorun haline geldiğini unutmamak gerekir. Bu mikroorganizmalar, sadece antimikrobiyallere dirençli hale gelmekle kalmayıp aynı zamanda geliştirdikleri direnç mekanizmalarını, genlerini, çevresindeki mikroorganizmalara ve yeni nesillere aktarma yeteneği de kazanmıştır."

Etiketler : Bilinçsiz antibiyotik kullanımı Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği antimikrobiyal
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