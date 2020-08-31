  • BIST
    1083.27
  • Dolar
    7,3510
  • Euro
    8,7740
  • Altın
    466,1190
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Libya arasında yeni adım! İmzalar atıldı
Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının
Başkan Erdoğan Giresun'da
Başkan Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi!
Fransa ve Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB diyaloğa hazır
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Giresun'da! Çalışmaları yerinde inceleyecek
Vali Yerlikaya duyurdu! Düğün merasimlerinde yeni dönem başladı
Yolcu otobüsü, araçları ezerken kimi ağladı kimi istifini bile bozmadı! O anlar kamerada
ABD'de 25 yaşındaki genç ikinci kez koronavirüse yakalandı, yapılan testlerde virüsün genetik dizili ...
Başkan Erdoğan devreye girmişti! Minik Sercan tedavi için İzmir'de
Rusya'dan misilleme! Sınır dışı ettiler
Lübnan'da yeni hükümeti Büyükelçi Mustafa Edib kuracak
Japonya'da gözler yarında!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü
Sudan muhaliflerle tarihi barış anlaşmasına imza attı
Adres sordular, dayak yediler
Rusya'dan Slovakya'ya misilleme! Sınır dışı ettiler
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Yapay zekada 2030 hedefi: 15,7 trilyon dolar
Lazio'dan Ciro Immobile'ye yeni sözleşme
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:39:00

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sonbahar mevsiminin başlamasıyla grip ve koronavirüs vakalarının artış göstereceği uyarısında bulundu. Taşova, Sağlık Bakanlığının her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştirdiğini kaydetti. Taşova, Türkiye'de de üretimine başlanan ve koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan 'favipiravir' ilacın, grip tedavisinde de etkili olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Eylül ve Ekim aylarında koronavirüsün artacağını öngördüklerini ifade ederek, "Bu mevsimsel bir virüstü ve bu özelliğini de devam ettiriyor. Türkiye olarak bir artış yaşadığımız ortada. Özellikle birlikte yapılan her tür faaliyetin engellenemiyor olması bu artışın en önemli nedeni. Bu tür faaliyetler olmamış olsaydı belki bu dönemi daha az vakayla geçiriyor olabilirdik. Ama artık Ağustos bitiyor ve Eylül, Ekim aylarına ve bu virüsün sevdiği mevsime geliyoruz. Bu noktada artışı öngörüyoruz. Beraberinde influenza dediğimiz gribin de arttığı bir zaman. Benzer belirti ve bulgulara sahip. O yüzden çok karışacak. Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle her ikisini de ayırt edebilecek şekilde tanı testlerini geliştiğini biliyorum" dedi.

'İKİ VİRÜS BİR ARADA OLUNCA DAHA AĞIR OLACAK'

Geçmişte Covid-19 öncesinde de yine bu 'influenza' tanısını Halk Sağlığı Laboratuvarları aracılığıyla teyit edebildiklerini kaydeden Prof. Dr. Taşova, "Özellikle bu dönemde ikisi de karışacağı için grip aşılarının yapılmasını öneriyoruz. İkisi bir arada olduğunda daha ağır bir hastalık olacağını düşünüyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var; Türkiye'nin de üretime başladığı ‘favipiravir’ aynı zamanda gribe de etkili. Bu ilaç tedavi olarak ikisine birden etkili olacaktır. Ama şu aşamada aşı kadar etkinliğini bilemiyoruz. İki ilacın da birlikte verilmesi bağlamında gribi tedavi etmek için eskiden beri kullandığımız 'oseltamivir' hem de 'favipiravir'i bir arada kullanırsak gereksiz bir yük olacaktır. Buna göre mutlaka grip aşısı yapılmasını şiddetle öneriyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Prof. Dr. Yeşim Taşova, çocuklara da grip aşısını önerdiğini kaydederken, "Çocuklara göre de bir aşı şeması var. Özellikle altta yatan bir hastalığı mevcut çocuklar olabiliyor. Daha küçük yaştan akciğer hastalığı, böbrek hastalığı olanlar var. Çocuk ya da erişkin kronik hastalığı olan herkese grip aşısının yapılması artık bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER